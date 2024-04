Operação prende grupo suspeito de tráfico de drogas no Entorno do DF Mulheres estariam sendo usadas para vender os entorpecentes nas casas de prostituição

A Polícia Civil de Goiás realizou operação nesta quinta-feira (4) contra o tráfico de drogas na região do Entorno do DF. Os agentes cumpriram mandados de prisão temporária contra dois irmãos e familiares suspeitos de comandarem o tráfico em casas noturnas às margens da BR-040. As investigações começaram após denúncias anônimas no ano passado por conta das cenas de violência na região. Mulheres estariam sendo usadas para vender os entorpecentes nas casas de prostituição.

Os mandados foram cumpridos em diversas residências e em comércios. Três pessoas foram presas em flagrante com drogas e dinheiro, além do cumprimento de cinco mandados de prisão. Os detidos vão responder por tráfico, associação para o tráfico de drogas e caso sejam condenados, podem pegar penas que ultrapassam os 20 anos de reclusão. A ação contou com agentes da Polícia Civil de Luziânia, Valparaíso, Cidade Ocidental, Cristalina e Novo Gama.