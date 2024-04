Pedrinho, sequestrado em maternidade de Brasília em 1986, é o advogado de Robinho

Alto contraste

O caso do ex-jogador Robinho, condenado por estupro, chamou atenção pela presença de um dos advogados. Pedro Junior Rosalino Braule Pinto, conhecido como Pedrinho, foi sequestrado em maternidade de Brasília em 1986. Ele só foi encontrado após a família biológica e a polícia localizarem o menino 16 anos após o crime com uma família em Goiânia. Atualmente, o advogado de 38 anos trabalha na área de direito criminal.

Robinho foi condenado por crime de violência sexual contra uma mulher albanesa em uma boate em Milão, na Itália, em 2013. No último mês, o STJ determinou que ele deve cumprir no Brasil a condenação de nove anos em regime fechado por estupro. A defesa trabalha de várias formas: com um embargo de declaração no STJ, que é um tipo de recurso que pede esclarecimentos da decisão dos ministros; e depois com um recurso extraordinário no STF. Nesse meio tempo, o habeas corpus também será um aliado da defesa.