Pedro Scooby lamenta morte do pai: 'tanta coisa para falar, agora é tarde' Os dois tinham uma relação distante, mas o surfista se arrependeu de não ter conversado recentemente com o pai

Pedro Scooby contou nas redes sociais que o pai faleceu e desabafou sobre o arrependimento que está sentindo. Ele relatou que o pai ligou recentemente, mas que ele não atendeu: "Agora eu vou conviver com aquela ligação sua que eu não atendi na semana passada". Pedro teve uma relação complicada com o pai, que abandonou a família quando o surfista ainda era adolescente.

O pai foi preso quando ele era jovem e foi criado pela mãe. Scooby falou também que ainda tinha muito o que conversar com o pai. "Tinha tanta coisa que eu queria te falar, mas agora é tarde demais! Independente das suas escolhas, que acabaram nos afastando, você era meu pai e me resta acreditar que você esteja em paz em um lugar tranquilo", finalizou. O surfista não deu detalhes da morte do pai.