Polícia prende terceiro suspeito de homicídio no Recanto das Emas Anderson Araújo Fernandes faz parte de facção criminosa do Rio de Janeiro e é apontado como um dos chefes do tráfico no DF

A Polícia Civil prendeu o terceiro suspeito de participar de um crime brutal no Recanto das Emas, no início deste ano. O homem, de 27 anos, já tem passagens por roubo e furto. A operação está desarticulando um esquema criminal, suspeito de matar um possível desafeto, com característica do ‘tribunal do crime’. A polícia ainda procura pelo quarto suspeito do grupo. Anderson Araújo Fernandes faz parte de uma facção criminosa do Rio de Janeiro e é apontado como um dos chefes do tráfico no Recanto das Emas.