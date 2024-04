Projeto oferece cursos de qualificação gratuitos para jovens e adultos

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um projeto está oferecendo mais de 1.900 vagas em cursos de qualificação gratuitos para jovens e adultos. A iniciativa é uma parceria da Secretaria de Cultura e Economia Criativa com o Instituto Amigos da Reserva da Biosfera do Cerrado. Há oportunidades nas áreas de informática avançada, pacote Office, formatação de computadores, edição de imagens e vídeos, criação de websites, atendimento ao público, empreendedorismo, noções de contabilidade, designer de unha, designer de sobrancelhas, maquiagem, micropigmentação e podologia. A coordenadora do projeto destaca que são cursos de qualificação para atender a públicos variados, desde os adolescentes a partir dos 16 anos em busca do primeiro emprego ou estágio até aqueles profissionais em busca de uma nova carreira. Os interessados podem se inscrever pelo site do DF Curso.