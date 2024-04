Reservatório de Santa Maria está com 56,3% do volume de água Esse é o segundo reservatório mais importante e abastece 19% da população do Distrito Federal

O reservatório de Santa Maria é o segundo mais importante para a população do Distrito Federal. Segundo a Adasa, o nível está com 56,3% da sua capacidade máxima. No começo do ano esse nível estava mais baixo, ou seja, o reservatório vem acumulando água nos últimos dias, mas ainda longe de atingir os níveis do mesmo período no ano passado, quando passava de 80% da capacidade máxima.

O reservatório abastece cerca de 19% da população do DF e está localizado no Parque Nacional de Brasília. Ele faz parte da bacia hidrográfica do rio Paranoá. Especialistas alertam para o desperdício para evitar problemas no período de estiagem.