Secretária fala sobre ações do GDF para evitar crimes contra as mulheres

O Governo do Distrito Federal tem realizado uma série de ações voltadas para as mulheres, como ampliação da rede de proteção e cuidados com a saúde. A secretária da Mulher do GDF, Giselle Ferreira, falou sobre alguma das iniciativas, como a inauguração de espaço que vai ampliar a rede de proteção. Nos próximos meses, 12 cidades serão atendidas com serviços como cursos, informações de proteção, atendimento médico e psicossocial, e ainda espaço kids.