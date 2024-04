Pescadores encontram barco à deriva com corpos em decomposição no Pará; veja vídeo Ainda não se sabe a quantidade de vítimas e a causa das mortes; Polícia Federal e Marinha enviaram equipes para apurar caso

Pescadores encontram corpos em barco à deriva Reprodução / redes sociais - 14.4.2024

Pescadores encontraram um barco à deriva com corpos em estado avançado de decomposição nas proximidades da Ilha de Canelas, no município de Bragança (PA), na manhã deste sábado (13).

Ainda não se sabe a quantidade, nacionalidade das vítimas e a causa das mortes, mas de acordo com testemunhas, havia cerca de 20 corpos no barco.

A Polícia Federal informou que enviou equipe com peritos e papiloscopistas de Brasília para investigar o caso. “Um dos principais objetivos é descobrir quem eram as pessoas no barco, usando protocolos de Identificação de Vítimas de Desastres (DVI). O inquérito é de responsabilidade da PF no Pará”, disse a corporação em nota.

Além da PF, a Marinha do Brasil e o MPF (Ministério Público Federal) vão investigar o caso. A Marinha enviou uma equipe de inspetores navais da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental até o local. O MPF abrirá duas investigações, uma criminal, que foca eventuais crimes cometidos e na responsabilização penal de autores, e outra cível, que apura questões de interesse público e da proteção de direitos que não necessariamente envolvem crimes.

O procurador-chefe do MPF no Pará, Felipe de Moura Palha, determinou a abertura de investigação na área criminal e de investigação na área cível, que será realizada pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, órgão do MPF para a defesa de direitos humanos.