Barroso autoriza envio de recursos aos municípios atingidos pelas fortes chuvas A quantidade de mortos pelas fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul subiu para 13 de acordo com boletim divulgado pela Defesa Civil às 12h desta quinta

Alto contraste

A+

A-

Barroso manda recursos para municípios do Sul (Gustavo Moreno/STF – 21.03.2024)

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Luís Roberto Barroso, autorizou nesta quinta-feira (2) que o Judiciário vai enviar recursos para ajudar os municípios afetados pelas chuvas no Rio Grande do Sul. O ministro assinou um ato no Conselho Nacional de Justiça que recomenda que os tribunais autorizem os respectivos juízos criminais a efetuarem repasses de valores depositados na justiça à conta da Defesa Civil do estado.

“Queria manifestar a solidariedade do STF ao governador Eduardo Leite e aos poderes Judiciário e Legislativo pelo drama das inundações que estão atravessando. Ato normativo liberando recursos do Judiciário para serem direcionados”, disse Barroso no início da sessão.

A quantidade de mortos pelas fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul subiu para 13 de acordo com boletim divulgado pela Defesa Civil às 12h desta quinta. De acordo com a pasta, 21 pessoas seguem desaparecidas devido às enchentes. Ao menos 134 municípios já foram afetados pelos temporais. 3.088 pessoas estão em abrigos, enquanto 5.321 estão desalojados. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), há previsão de mais chuva para os próximos dias.

As mortes pelas chuvas foram registradas em Encantado (1), Itaara (1), Pantano Grande (1), Paverama (2), Salvador do Sul (2), Santa Cruz do Sul (1), Santa Maria (3), São João do Polêsine (1) e Segredo (1). Segundo a Defesa Civil, os registros de desaparecidos ocorreram em Candelária (8), Encantado (6), Passa Sete (1), Roca Sales (4) e São Vendelino (2).

Publicidade

O governador estado declarou estado de calamidade pública no estado devido às chuvas intensas. A medida ressalta a severidade dos impactos das chuvas, inundações, granizo, alagamentos, enxurradas e vendavais no Estado, sendo categorizados como desastres de Nível III, classificados por danos e prejuízos substanciais. O decreto permanecerá em vigor por 180 dias.

Mais cedo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o governo federal está 100% à disposição do estado. “A gente não vai permitir, como não permitimos na época da seca, que falte recursos para que a gente possa reparar os danos causados pelas chuvas. O governo federal está 100% à disposição do Rio Grande do Sul, do povo do Rio Grande do Sul, para atender com material humano, trabalho, eficiência e recursos”, disse Lula.