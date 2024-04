Câmara de Comércio Exterior eleva para 25% imposto de importação de aço

Brasília |Plínio Aguiar, do R7, em Brasília

Alto contraste

A+

A-

Porto de Santos - SP (Ricardo Botelho/MinInfra)

O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Camex) decidiu aumentar para 25% o imposto de importação de 11 tipos de aço e estabeleceu cotas de volume para esses produtos, de modo que a tarifa só sofrerá aumento quanto as cotas forem ultrapassadas. A medida vale por 12 meses.

De acordo com nota divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, foi concedido aumento aos tipos de aço cujo volume de compras externas, em 2023, superou em 30% a média das compras ocorridas entre 2020 e 2022. “Este é o caso das 15 selecionadas. Dessas, as quatro que seguem em avaliação apresentaram variações de preço, que exigirão novos estudos”, diz.

Estudos técnicos mostram ainda que a medida não trará impacto nos preços ao consumidor ou a produtos de derivados da cadeia produtiva, argumenta a Camex. Durante os próximos 12 meses, o governo federal informou que vai monitorar o comportamento do mercado. A expectativa é que a decisão “contribua para reduzir a capacidade ociosa da indústria siderúrgica nacional”.