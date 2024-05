Carlinhos do Mangão tem 54,85% das intenções de votos para a Prefeitura de Novo Gama Atual prefeito da cidade goiana aparece à frente em todos os cenários, com Jerton Sodré em segundo

Alto contraste

A+

A-

O prefeito de Novo Gama, Carlinhos do Mangão (Prefeitura de Novo Gama/Divulgação - 27.1.2023)

O prefeito de Novo Gama (GO), Carlinhos do Mangão, lidera as intenções de votos para as eleições municipais deste ano em todos os cenários, segundo pesquisa feita pelo instituto Cerrado Pesquisas Produções e Eventos.

Na pesquisa estimulada, em que uma lista com os nomes dos possíveis candidatos é apresentada aos eleitores, Mangão tem 54,85%. Em segundo, aparece Jerton Sodré, com 13,2%. O terceiro é Christovam Machado, com 5,77%. Veja os números:

Carlinhos do Mangão: 54,85%

Jerton Sodré: 13,2%

Christovam Machado: 5,77%

Não sabe: 14,43%

Voto nulo: 6,6%

Voto em branco: 2,68%

Não opinaram: 2,47%

No cenário espontâneo, em que os entrevistadores não apresentam os nomes dos possíveis candidatos do pleito, Mangão aparece com 30,31%. O segundo colocado é Sodré, com 7,23%. Confira os números:

Carlinhos do Mangão: 30,31%

Jerton Sodré: 7,23%

Christovam Machado: 1,87%

Cláudio: 0,41%

Sônia Chaves: 0,21%

Não sabe: 58,32%

Voto nulo: 1,03%

Voto em branco: 0,21%

Não opinaram: 0,41%

O instituto Cerrado Pesquisas Produções e Eventos ouviu 500 eleitores de Novo Gama em 27 de abril. A margem de erro é de 4,4 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança do estudo é de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número GO-03298/2024.