Adolescente de 14 anos é ferida com água quente pela tia em Samambaia

Uma jovem de 14 anos foi queimada com água quente após a tia afirmar que ela estaria tendo um caso com o marido dela. Além de filmar o momento do ataque, a mulher ainda teria batido na sobrinha com uma barra de ferro. A adolescente teve 13% do corpo queimada e precisou ser internada no Hospital Regional da Asa Norte. A vítima morava no Mato Grosso, mas se mudou para Samambaia para morar com a tia. Agressão foi registrada pela própria tia da menina. Caso tenha tido relações com a adolescente, o homem pode responder por estupro mesmo com consentimento da vítima.