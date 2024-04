Assista à íntegra do Cidade Alerta DF desta terça-feira (2) O programa mostra as notícias com credibilidade e com jeito ágil de passar a informação

Suspeito de abusar de menores pelo menos dez vezes é preso novamente. Preso homem que tentou matar dono de bar que se negou a vender bebida. Rodoviários de ônibus do Entorno do DF encerram greve e voltam a rodar. Ex-síndica é acusada por rombo de R$ 400 mil no caixa do condomínio. E ainda: Dia de Conscientização do Transtorno do Espectro Autista é celebrado nesta terça.