Menino de 11 anos é atropelado por ônibus quando atravessa a rua

Um menino de 11 anos foi atropelado por um ônibus em Ceilândia. Ele atravessava a rua quando foi atingido pelo veículo. A criança foi atendida pelo Corpo de Bombeiros com inchaço na cabeça e foi encaminhada ao hospital regional. Ele não teve ferimentos graves e se recupera do acidente. O motorista não estava com sinais de embriaguez e dirigia na velocidade abaixo da velocidade permitida.