Motorista de aplicativo é agredido por mulher e policial civil durante viagem

Um motorista de aplicativo foi agredido por policial civil e esposa depois de desentendimento em corrida. Segundo a vítima, a confusão teria começado depois do homem entrar no carro embriagado e insinuando que iria vomitar no veículo. O caso aconteceu no Sol Nascente e o carro também teria sido amassado pelos passageiros. Na delegacia, o suspeito teria enfrentado outros policiais e precisou ser algemado. Depois do motorista abrir boletim de ocorrência, o casal assinou um termo e foi liberado. O caso foi registrado como vias de fato, lesão corporal, injuria, dano e desacato.