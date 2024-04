PM faz operação para combater criminalidade no Sol Nascente e em Ceilândia A operação foi feita em conjunto com as polícias especializadas e tem objetivo de aumentar a segurança

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A Polícia Militar realizou operação de combate à criminalidade em Ceilândia e no Sol Nascente. Foram feitas revistas a pedestres, transportes coletivos e comércios das regiões. De acordo com o tenente coronel Almeida, a operação foi feita em conjunto com as polícias especializadas e tem objetivo de aumentar a segurança. Outras áreas do Distrito Federal também devem passar pela operação.