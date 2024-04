Suspeito de tentar matar mulher a facadas no Riacho Fundo é preso O homem já é suspeito de outro homicídio em Minas Gerais e está à disposição da justiça

A Polícia Civil prendeu em Minas Gerais um suspeito de tentativa de homicídio. O homem, de 38 anos, é acusado de tentar matar uma mulher no Riacho Fundo, no Distrito Federal. O crime aconteceu após uma discussão em um bar e suspeito teria tentado matar a vítima com uma faca. Ela foi socorrida em estado grave e levada ao hospital. Após investigação, o homem foi encontrado na região de Buritis. Ele já é suspeito de outro homicídio em Minas Gerais e está à disposição da justiça.