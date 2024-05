Corregedor Nacional de Justiça abre evento de magistrados da Justiça do Trabalho Salomão, que também é ministro do STJ, refez a trajetória histórica das modernizações tecnológicas da humanidade

Ministro Salomão abordou conquista de direitos (Reprodução/TV Anamatra - 1.5.2024)

O Corregedor Nacional de Justiça , Luis Felipe Salomão, abriu na noite desta quarta-feira (1º) o 21º Conamat (Congresso Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho) , em Foz do Iguaçu (PR). Na fala, Salomão, que também é ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça), refez a trajetória histórica das modernizações tecnológicas da humanidade, com foco na conquista de direitos e no amadurecimento do sistema judiciário .

O evento, que neste ano ocorre entre esta quarta (1º) e a próximo sábado (4), é organizado a cada dois anos pela Anamatra (Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho). O tema desta edição é “Justiça do Trabalho, Existe, Resiste, Persiste: valorização da magistratura do trabalho, democracia, competência e transformações tecnológicas”.

Segundo a organização, mais de 600 pessoas se inscreveram no 21º Conamat, entre estudante, ministros, procuradores, advogados, magistrados e representantes da sociedade civil. O presidente do TST (Tribunal Superior do Trabalho), ministro Lelio Bentes, também participou da cerimônia desta quarta (1º).

Esta edição também vai abrigar a discussão de 63 propostas de teses, que abrigam temas como o uso de provas digitais em processos relativos a trabalhos por plataformas digitais, competência da Justiça do Trabalho, emprego da inteligência artificial no Judiciário, discriminação algorítima em processos seletivos, pagamento de horas extras em teletrabalho, terceirização, limites da utilização de reclamações constitucionais, participação feminina nos tribunais e gestão por metas.