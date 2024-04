CPI da manipulação de jogos vai investigar indícios apresentados pelo dono do Botafogo John Textor forneceu um relatório de 180 páginas com gravações envolvendo jogadores e árbitros; conteúdo está sob sigilo

John Textor prestou depoimento à CPI da manipulação de jogos (Roque de Sá/Roque de Sá/Agência Senado)

A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da manipulação dos jogos de futebol vai usar informações fornecidas pelo dono da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Botafogo, John Textor , para avançar nas investigações do colegiado. Segundo o presidente da comissão, o senador Jorge Kajuru (PSB-GO), Textor apresentou um relatório de 180 páginas com “indícios indiscutíveis” de manipulação em jogos, incluindo gravações e outros conteúdos envolvendo jogadores de grandes clubes brasileiros e árbitros.

A espécie de dossiê foi entregue nesta segunda-feira (22) aos senadores em uma reunião reservada após a participação de Textor em sessão da CPI. O colegiado não detalhou quais clubes estariam citados nos materiais, mas adiantou que há envolvimento de times grandes e históricos.

Os integrantes da CPI reconheceram o relatório como importante para os próximos passos da comissão, mas consideraram o conteúdo como indícios e não provas. Segundo Kajuru, há material suficiente com conteúdo para avançar nas investigações, que deve se debruçar sobre outros jogos com indícios de manipulação.

“Caberá a nós sabermos escolher os convidados para que possamos dar sequência à investigação e tendo a certeza que essa CPI buscará na Polícia Federal a companhia para tudo o que vimos e que tomamos conhecimento”, detalhou o presidente da CPI.

O senador Carlos Portinho (PL-RJ) relatou que há “evidências técnicas” de manipulação e se disse espantado com a Confederação Brasileira de Futebol e com o Superior Tribunal de Justiça Desportiva por não terem ido a fundo na análise dos materiais.

“Os clubes podem estar sendo vítimas da edição do VAR, o que é gravíssimo. O que vai para a tela do árbitro em campo são fragmentos da imagem captada. O que o telespectador assiste da sua casa na TV é o mesmo fragmento que está sendo mostrado para o árbitro, que não conta a história inteira do lance. Isso foi a coisa mais grave que a gente percebeu aqui. Que a CBF e os clubes tratem com muita seriedade porque a integridade do futebol é a coisa maior que a gente tem que proteger”, disse Portinho.