Denúncias de violência contra pessoas em situação de rua crescem 26% no Brasil

Índice representa um aumento de 26% nas denúncias (Rovena Rosa/ Agência Brasil)

Em quatro meses, o Brasil registrou 983 denúncias de violência contra pessoas em situação de rua pelo Disque 100, segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania que consideram o intervalo entre janeiro e abril deste ano. O índice representa um aumento de 26% nas denúncias ligadas a esse público em relação ao mesmo período de 2023, quando 780 casos foram notificados.

São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais lideram o ranking das unidades da federação com maior número de denúncias, com 300, 113 e 91 chamados, respectivamente. No período, as violações mais denunciadas envolvem violência física, como exposição de risco à saúde, maus tratos, abandono e agressão física e mental.

Segundo a pasta, dos casos notificados, 6.177 violações contra pessoas em situação de rua foram registradas, um crescimento de 24% nas suspeitas de violência contra esse público quando comparado ao ano passado. Apesar dos números, as denúncias representam apenas 0,41% de todos os chamados do Disque 100.

O “Disque 100″ é um serviço do governo federal voltado para receber demandas relacionadas a violações de Direitos Humanos, “especialmente as que atingem populações em situação de vulnerabilidade social”.

O serviço funciona diariamente, 24 horas, por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. As ligações podem ser feitas de todo o Brasil por meio de discagem direta e gratuita, de qualquer terminal telefônico fixo ou móvel, bastando discar 100.

DF é a unidade da federação com mais pessoas em situação de rua

O Distrito Federal é a unidade da federação com o maior percentual de pessoas em situação de rua comparado à população total. São 7.924 habitantes sem endereço, numa média de quase três indivíduos a cada mil cidadãos. Os dados constam de um levantamento do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) feito com base em informações disponíveis em registros administrativos e sistemas do Governo Federal, como o Cadastro Único (CadÚnico), referentes a 2022.

Segundo a pesquisa, em 2022, havia 236.400 pessoas em situação de rua inscritas no CadÚnico, ou seja, uma em cada mil pessoas no Brasil. Além disso, 64% dos municípios do país tinha pelo menos um indivíduo nessa condição, sendo que São Paulo teve a maior concentração, com 53.853 pessoas (leia mais aqui) .