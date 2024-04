Deputado distrital passa mal nesta segunda e é internado em UTI Pepa (PP) foi atendido no Hospital Regional de Planaltina e foi transferido para a UTI de um hospital particular

Deputado foi atendido no Hospital Regional de Planaltina (Arquivo/CLDF - 02.04.2024/Arquivo/CLDF - 02.04.2024)

O deputado distrital Pepa (PP) foi levado para o hospital nesta segunda-feira (15) depois de passar mal durante uma agenda externa e foi internado para realização de exames. O primeiro atendimento foi feito no Hospital Regional de Planaltina, sendo então transferido para a UTI de um hospital particular.

O boletim médico com mais informações do quadro de saúde do deputado ainda não foi disponibilizado.

Leia abaixo a nota oficial da assessoria de Pepa:

“O deputado distrital Pepa (PP) foi hospitalizado, na manhã desta segunda-feira (15), após um mal-estar enquanto cumpria agenda externa em Planaltina. Ele recebeu os primeiros cuidados no Hospital Regional de Planaltina e será transferido para a UTI do Hospital Sírio-Libanês para internação.”