Brasília |Do R7, em Brasília

Deputado usa dinheiro público para patrocinar fotos sem camisa nas redes sociais Fotos do deputado federal Célio Stuart (PSD-CE) publicadas nas redes sociais foram direcionadas ao público feminino, de 18 a 24 anos

Deputado patrocina fotos sem camisa nas redes sociais (Biblioteca de Anúncios da Meta/Reprodução)

O deputado federal Célio Stuart (PSD-CE) usou dinheiro público para patrocinar fotos sem camisa e na academia nas redes sociais. O levantamento foi feito com base em dados da Biblioteca de Anúncios da Meta e revela que os anúncios foram direcionados a mulheres de 18 a 24 anos.

Os números mostram que, em 2023, o deputado gastou até R$ 5,5 mil para promover selfies nas redes sociais. Os recursos foram provenientes da cota parlamentar, que é uma verba disponibilizada aos parlamentares para cobrir uma variedade de despesas, como aluguel de gabinetes nos estados, passagens aéreas, alimentação, divulgação da atividade parlamentar, conta de telefone, aluguel de carros e combustível.

Além disso, somente entre fevereiro e março deste ano, Studart destinou aproximadamente R$ 2,3 mil para impulsionar oito posts em suas redes sociais.

O parlamentar, de 36 anos, é advogado e se apresenta como um parlamentar ligado à causa animal, das pessoas com deficiência, do meio ambiente e da enfermagem. Atualmente, ele é presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Autismo na Câmara dos Deputados.

Em 2023, Studart figurou como o quinto deputado que mais investiu em redes sociais, destinando cerca de R$ 50 mil apenas para o Instagram. Desse montante, até R$ 5.500 pode ter sido direcionado para 14 anúncios sem ligação com a atividade política.

A reportagem procurou a assessoria do deputado e aguarda o retorno. O espaço segue aberto para esclarecimentos.