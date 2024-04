Desenrola para pequenas empresas: programa Acredita é um dos assuntos em destaque no Google nesta segunda-feira (22) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

O governo federal lançou nesta segunda-feira (22) o programa Acredita com o objetivo de reestruturar parte do mercado de crédito no país.

Também chamado de “Desenrola” dos pequenos negócios, o programa voltado para empreendedores oferece linhas de crédito e renegociação de dívidas para pequenos negócios.

Após o lançamento realizado hoje, o termo “desenrola” teve pico de buscas no Google no Brasil, aponta um levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma.

De acordo com a plataforma, o pico de buscas foi registrado às 14h desta segunda. Os cinco estados que mais buscaram pelo termo “Desenrola Brasil″ são: Acre, Rondônia, Amazonas, Piauí e Mato Grosso do Sul, apontou o Google Trends.

Entre as pesquisas relacionadas, destaque para a busca “desenrola pequenos negócios”. Confira abaixo o desempenho:

