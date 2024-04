Assista à íntegra do DF Record desta sexta-feira (29) O DF Record dá voz ao povo do Distrito Federal e traz muita informação ao vivo

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Campus Party tem simulação de voo com asa delta virtual, RECORD e banco BRB transmitem grande final do Candangão 2024, no domingo, ministro Barroso pede vista durante julgamento sobre foro privilegiado e chefe ensina sugestões fáceis de fazer com tilápia para o almoço de Páscoa. E ainda: confira a programação para o fim de semana no Distrito Federal.