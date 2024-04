Confira a programação para o fim de semana no Distrito Federal Brasilienses podem escolher entre exposição, musical, espetáculo e show, com ingressos pagos e gratuitos

O Distrito Federal tem eventos para o fim de semana e o quadro Programe-se mostra dicas para os brasilienses. O Shopping Pátio Brasil recebe o IGPX 2024, com entrada gratuita. No CCBB a exposição A.R.L Vida e Obra tem visitação gratuita para os interessados. Luiz e Naninha para Crianças se apresentam no Teatro da Unip. Para quem gosta de teatro, há também o espetáculo Vinícius no Mapati. E Samba no Barco fecha o final de semana, com ingressos a R$ 80.