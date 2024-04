Defensoria Pública realizou 32 mil atendimentos gratuitos no 1º trimestre Foi lançado ainda o 'disque defensoria', com um ramal exclusivo para atender mulheres vítimas de violência

A Defensoria Pública do DF alcançou uma marca expressiva com mais de 32 mil atendimentos no primeiro trimestre deste ano. O canal de atendimento à população em situação de vulnerabilidade desempenha um papel importante na promoção do acesso à justiça e na eficácia dos serviços prestados pela instituição. Foi lançado ainda o 'disque defensoria', com um ramal exclusivo para atender mulheres vítimas de violência. A população pode entrar em contato gratuitamente para tirar dúvidas de assuntos jurídicos.