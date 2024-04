Desembargadores tomam posse como presidente e vice do TRT da 10ª região José Ribamar Oliveira e José Leone Cordeiro Leite foram nomeados aos cargos de presidente e vice-presidente

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O governador Ibaneis Rocha participou da solenidade de posse do novo presidente e vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª região. Tomaram posse os desembargadores José Ribamar Oliveira e José Leone Cordeiro Leite nos cargos de presidente e vice-presidente. Ministros, políticos, juízes, amigos e familiares estiveram presentes. José Ribamar e José Leone permanecem nos cargos de presidente e vice até 2026. Os dois prestaram compromisso e assinaram os termos de posse.