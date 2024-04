Importância da indústria do DF como fornecedora de bens é tema de reunião Foi discutida também participação da sociedade na elaboração de instrumentos de planejamento e orçamento governamental

Representantes da Federação da Indústria de Brasília, a Fibra, e de sindicatos filiados à entidade, participaram de um debate sobre a agenda legislativa da indústria do DF. No evento desta sexta-feira (5), foi discutida também a participação da sociedade na elaboração de instrumentos de planejamento e orçamento governamental. Um dos palestrantes foi o secretário de Relações Institucionais do DF, Agaciel Maia. Ele destacou a importância da indústria de Brasília como fornecedora de bens e serviços para a região que compreende a capital e o Entorno.