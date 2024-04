Emater apresenta ‘Rota do Queijo Artesanal’ no Distrito Federal Iniciativa foi apresentada nesta quinta-feira e tem objetivo de fortalecer turismo gastronômico na região

Emater promove produção local de queijo Reprodução / Emater

A Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal) apresentou nesta quinta-feira (25) a “Rota do Queijo Artesanal”. A iniciativa tem o objetivo de fortalecer o turismo gastronômico do DF e conta com a participação de oito produtores da região: Queijaria Rancharia, Sítio Vale das Cabras, Cabríssima, Queijaria Walkyria, Ateliê do Queijo, Malunga e Kero Mais, do DF, e Ercoara, do Entorno. Há oito empresas que serão agregadas à medida que forem sendo registradas na Divisão de Vegetais e Animais da Seagri-DF (Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural).

O evento de apresentação da Rota do Queijo teve a presença das queijarias premiadas na terceira edição do Queijo Mundial do Brasil. Cabríssima, Sítio Vila das Cabras e Ercoara ganharam a medalha de ouro, bronze e ouro, respectivamente, e fazem parte do projeto. O concurso foi realizado entre 11 e 14 de abril, em São Paulo.

O presidente da Emater-DF, Cleison Duval, disse que as agroindústrias rurais são uma alternativa viável para desenvolver o campo e que a fabricação de queijos agrega valor e gera emprego e renda. Para ele, é hora de dar visibilidade aos produtos do DF, fortalecendo a cadeia e a identidade da região enquanto produtores de queijos.

“Tenho ido a várias regiões rurais do DF e descoberto queijos finos, de excepcional qualidade. Por outro lado, a cidade tem um mercado ávido por produtos qualificados e diferenciados. Portanto, é hora de unir uma ponta à outra, dando visibilidade aos nossos produtos, fortalecendo a cadeia e a nossa identidade enquanto produtores de excelentes queijos”, afirmou.

A Rota do Queijo tem sido estruturada com os queijeiros locais e com o setor turístico. A Emater-DF vem articulando com os produtores de forma a contribuir com a estrutura e fomento.