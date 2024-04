Faltas injustificadas e abandono de cargo: Unifesp demite mulher do ex-ministro Weintraub

Alto contraste

Ex-ministro já havia sido demitido da instituição em fevereiro (Divulgação/Casa Civil; Reprodução/Unifesp)

A Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) demitiu Daniela Weintraub, mulher do ex-ministro da Educação do governo Bolsonaro Abraham Weintraub, por abandono de cargo e faltas injustificadas. A portaria foi publicada na edição desta sexta-feira (26) do Diário Oficial da União.

Em fevereiro, a CGU já havia determinado que Weintraub fosse demitido do cargo de professor da instituição por excesso de faltas sem justificativas. Ele já havia tido o salário suspenso de forma preventiva em abril do ano passado, devido a uma investigação interna que apurava as faltas injustificadas. Na época, o ex-ministro e a mulher já moravam nos Estados Unidos.

Entre outubro de 2022 e setembro de 2023, Weintraub faltou 218 vezes ao serviço sem dar qualquer justificativa. Em agosto, eles tiveram os salários suspensos pela universidade.

Os dois eram professores do campus Osasco. No ano passado, a Unifesp informou que ambos não compareceram para trabalhar. Weintraub era do departamento de ciências contábeis, e Daniela, do de ciências atuariais, com carga horária de 40 horas semanais.

Segundo apuração do R7, Daniela recebia um salário bruto de R$ 6.122,77, depositado até fevereiro do ano passado.

A universidade descobriu a ausência de Weintraub quando, em abril de 2023, recebeu uma denúncia contra ele via ouvidoria. Já Daniela respondia por processo administrativo por faltas injustificadas e abandono de cargo.