Irã envia dezenas de drones em direção a Israel

Irã lançou drones para espaço aéreo israelense Reprodução / RECORD

O Irã lançou neste sábado (13) um ataque contra Israel com dezenas de drones que, segundo a imprensa local, devem chegar em poucas horas ao espaço aéreo israelense. De acordo com o jornal The Times of Israel, as autoridades acreditam que os drones estão a caminho de alvos militares. O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, contra-almirante Daniel Hagari, anunciou restrições às atividades civis. O jornal israelense informa ainda que as diretrizes proíbem reuniões com mais de mil pessoas. Os iranianos tinham ameaçado atacar Israel na última semana pelo assassinato de sete membros do Exército dos Guardiães da Revolução Islâmica, incluindo dois generais, em Damasco, na Síria.

As Forças de Defesa de Israel divulgaram nota nas redes sociais informando que está em alerta máximo e monitora constantemente a situação operacional. “O conjunto de defesa aérea das Forças de Defesa de Israel está em alerta máximo, juntamente com os caças da Força Aérea Israelense e os navios da Marinha que estão em missão de defesa no espaço aéreo e naval. A defesa israelense está monitorando todos os alvos”, afirma a nota.

Iran launched UAVs from within its territory toward Israel a short while ago.



The IDF is on high alert and is constantly monitoring the operational situation. The IDF Aerial Defense Array is on high alert, along with IAF fighter jets and Israeli Navy vessels that are on a… pic.twitter.com/eEySouGVcN — Israel Defense Forces (@IDF) April 13, 2024

Segundo a agência de notícias Axios, os vídeos compartilhados online mostraram um enxame de drones iranianos sobrevoando o Iraque. Hagari disse que as Forças de Defesa de Israel articulam um plano de defesa junto ao Estados Unidos e outros aliados para interceptar os drones antes que cheguem a Israel. “Nossos sistemas defensivos estão implantados; estamos prontos para qualquer cenário, tanto defensiva quanto ofensivamente”, disse o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

A porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Adrienne Watson, disse em comunicado que a Casa Branca está em “comunicação constante com autoridades israelenses, bem como com outros parceiros e aliados”.