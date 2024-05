Japão vai fornecer equipamentos de emergência para enchentes no Rio Grande do Sul Barracas de acampamento, colchonetes dobráveis, cobertores e lonas plásticas estão entre os itens; doação foi solicitada pelo Brasil

Alto contraste

A+

A-

Materiais serão transportados de depósito nos EUA (Embaixada do Japão no Brasil/divulgação)

O Japão atendeu a solicitação feita pelo Brasil e fornecerá equipamentos de emergência para enchentes no Rio Grande do Sul . Serão doados colchonetes dobráveis, cobertores, galões portáteis, purificadores de água, lonas plásticas e barracas de acampamento. De acordo com a embaixada japonesa no Brasil, os materiais serão transportados do depósito de Assistência de Emergencial da Agência de Cooperação Internacional do Japão, em Miami, cidade na Flórida, nos Estados Unidos .

“No mundo, desastres naturais em larga escala ocorrem com frequência e muitas vidas são sacrificadas. A maioria dos países em desenvolvimento têm infraestruturas econômicas e sociais deficitárias e têm dificuldades em realizar atividades de socorro suficientes em caso de desastre”, informou a agência, por meio da Embaixada do Japão no Brasil.

“O Japão está considerando a implementação de assistência internacional de emergência a pedido dos governos dos países afetados [por desastres naturais]. A assistência pode ser humanitária, material ou financeira, ou a combinação delas é fornecida dependendo da escala do desastre e das necessidades do país afetado.” (Agência de Cooperação Internacional do Japão, por meio da Embaixada do Japão no Brasil)

Ajuda japonesa em outras ocasiões

O Japão prestou assistência de emergência ao Brasil em três ocasiões anteriores:

• Assistência emergencial para danos causados por enchentes no Brasil, em dezembro de 2021, com cerca de 20 mortes, 358 feridos e mais de 31.300 desabrigados. O Japão forneceu tendas, cobertores e lonas plásticas.

Publicidade

• Assistência emergencial para incêndio florestal na Amazônia brasileira, em janeiro de 2019, quando aproximadamente 70 mil incêndios florestais ocorreram na região (80% acima em comparação com o mesmo período do ano anterior), afetando uma área de cerca de 2.200 km². Foram dados colchonetes dobráveis e barracas.

• Assistência emergencial para enchentes no Rio de Janeiro, em fevereiro de 1988, com cerca de 200 mortes, 650 feridos e cerca de 13.000 desabrigados. O país asiático despachou coordenadores e forneceu itens como medicamentos, seringas, agulhas e luvas cirúrgicas.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5