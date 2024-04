Lula defende a criação de um Banco da América do Sul em evento na Colômbia ‘Não é possível que a gente fique correndo atrás do Banco Mundial toda hora’, diz

Lula defendeu comércio entre Brasil e Colômbia (Reprodução/Agência Brasil - 17.04.2024/Reprodução/Agência Brasil - 17.04.2024)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a criação de um Banco da América do Sul durante Fórum Empresarial Brasil-Colômbia nesta quarta-feira (17). O evento faz parte da agenda de Lula junto ao presidente da Colômbia , Gustavo Petro, e reuniu cerca de 300 empresários dos dois países.

“Não é possível que um país do tamanho do Brasil não tenha condições de criar um banco nosso, um banco da América do Sul, um banco para afinar o desenvolvimento. Não é possível que a gente fique correndo atrás do Banco Mundial toda hora. A gente pode criar uma coisa nossa”, disse.

De acordo com Lula, um banco focado na América do Sul seria benéfico por ter pessoas cientes das condições do continente. “[Um banco] que fale que nem a gente, que pense que nem a gente, que conheça os problemas da gente”, defende.

O presidente incentivou parcerias comerciais entre os dois países, e afirma que o Governo do Brasil vai diminuir a burocracia “que atrapalha” as negociações. “Nós queremos fazer uma relação estratégica com a Colômbia e queremos discutir formas de desenvolvimento do Brasil e da Colômbia”, relata.

Viagem de Lula

Lula embarcou para o país vizinho no fim da tarde dessa terça (16) e volta para o Brasil na madrugada desta quinta (18), sendo a terceira viagem internacional de Lula em 2024 e a segunda ida à Colômbia neste mandato. Ele esteve no país vizinho em julho de 2023 para participar de uma reunião técnica sobre a Amazônia. O encontro foi em Letícia, cidade colombiana que faz divisa com Tabatinga (AM).

Segundo o governo federal, mais de 70 empresas brasileiras estão instaladas na Colômbia. No ano passado, o Brasil exportou US$ 3,8 bilhões para a Colômbia e comprou US$ 2,3 bilhões do país vizinho. O principal produto que o Brasil vende para a nação são veículos automotivos, já os combustíveis derivados do carvão lideram a lista brasileira de compras da Colômbia.