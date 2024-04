Brasília |Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília

Lula diz que Brasil deveria ter comprado arroz da Venezuela para evitar alta de preço Presidente admitiu que itens estavam caros e que ‘tem muita gente zangada’ com aumento dos custos

Lula quer que Gol e Latam voltem a comprar da Embraer (Ricardo Stuckert/Presidência da República - 26.4.2024)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta sexta-feira (26) que o aumento no preço dos alimentos pode estar relacionado à queda da popularidade do governo. O petista também afirmou que o país deveria ter comprado arroz da Venezuela para tentar conter a alta dos preços. As falas ocorreram durante entrega de uma aeronave da Embraer à empresa aérea Azul, na fábrica da Embraer em São José dos Campos (SP).

“O arroz e feijão estavam meio caros, por isso que tem muita gente zangada. É porque diminuiu nossa área plantada e a gente deu uma vacilada, porque deveria ter importado arroz mais barato da Venezuela, mas ficamos na expectativa de que, quando começasse a colheita do arroz, ia baratear. E já começou a baixar”, destacou Lula.

Em fevereiro, itens como cenoura (43,85%), batata-inglesa (29,45%), feijão-carioca (9,70%), arroz (6,39%) e frutas (5,07%) influenciaram a manutenção da inflação em patamares elevados. Os resultados levaram o Executivo a traçar planos de ação e a fazer reuniões para discutir o preço dos alimentos.

Os custos influenciaram na popularidade do governo. A rejeição à gestão do presidente chegou ao maior patamar da série histórica e alcançou 46% em fevereiro, segundo mostra a pesquisa da Quaest/Genial divulgada no mês passado.

Os preços dos alimentos e a queda da popularidade levaram Lula a convocar os ministros para reunião ampla, em 18 de março . O presidente cobrou resultados e levantou a necessidade de traçar um plano para melhorar a imagem do governo.

Turismo nacional

Na visita à fábrica da Embraer, Lula defendeu que os brasileiros sejam incentivados a viajar pelo país, com maior divulgação de destinos e maior oferta de voos nacionais, principalmente para locais pouco visitados. O petista também destacou que o governo tem interesse que outras companhias aéreas, como Gol e Latam, voltem a comprar aeronaves da Embraer.

Lula aproveitou para criticar os aviões usados pelo Executivo, que seriam “muito ruins”. “Precisamos comprar mais”, afirmou. “Precisou vir um gringo aqui para dizer que as coisas do Brasil são boas”, disse, em referência ao presidente da Azul, o americano John Rodgerson, que mora há 15 anos no Brasil.

O petista também reclamou que empresas estrangeiras “roubam” engenheiros brasileiros, ao contratá-los para atuar fora do país. Lula destacou que o governo federal precisa discutir o assunto. “Não queremos impedir ninguém de trabalhar lá fora, mas não é honesto vir aqui e querer roubar nossos engenheiros, sem gastar um centavo, nós que gastamos para formá-los”, defendeu.