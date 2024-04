Lula inaugura fábrica de insulina em MG e se emociona ao falar de bisneta que vive com diabetes Planta marca a retomada da produção do hormônio no país após duas décadas e tem potencial para atender 1,9 milhão de pacientes

O presidente Lula em agenda (Ricardo Stuckert/PR - 25.04.2024)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva inaugurou, nesta sexta-feira (26), uma fábrica para o desenvolvimento, produção e comercialização de insulina e outros biofármacos, em Nova Lima (MG). O episódio marca a retomada da produção do hormônio no país após duas décadas e tem potencial para atender 1,9 milhão de pacientes. Na agenda, o chefe do Executivo se emocionou ao falar de sua bisneta, de sete anos e portadora de diabetes 1.

“Não é apenas uma inauguração de fábrica de insulina, mas da consolidação de um sonho, de uma vida de amor e de crença de um ser humano e de vários humanos. E sabe quem vai te agradecer pelo resto da vida? A minha bisneta, que tem sete anos de idade e tem diabete 1″, disse Lula. A bisneta se chama Analua e é a primeira neta de Lurian, filha do petista.

“Ela vive com aparelho no ombro, um celular, cada coisa que ela come tem que controlar e pede para a mãe e para o pai aplicar a insulina nela. Não tem mais medo, já faz parte da vida dela”, acrescentou o presidente.

De acordo com o Palácio do Planalto, a fábrica tem capacidade para suprir a demanda nacional de insulina e favorecer o acesso dos pacientes com diabetes ao tratamento. O investimento é de R$ 800 milhões. O Brasil é um dos países com maior incidência da doença no mundo, com 15,7 milhões de pacientes adultos.

A fábrica, de 12 mil metros quadrados de área construída, terá a capacidade para 20 milhões de unidades de carpules – refis – de insulina glargina por ano. A estrutura poderá fabricar, ainda, 20 milhões de frascos de outros biomedicamentos, como insulina humana recombinante. A estimativa, diz o governo, é que a medida gere 300 empregos diretos e 1,2 mil indiretos.

Lula estava acompanhado das ministras Nísia Trindade (Saúde) e Luciana Santos (Ciência) e dos ministros Fernando Haddad (Fazenda), Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais). Na sequência, o presidente segue para São José dos Campos, no interior de São Paulo, para participar da inauguração de prédio de alojamento para estudantes do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Depois, vai para a capital paulista, onde deve passar o fim de semana.

Prêmio Nobel de Economia para Haddad

O presidente da República afirmou também que Haddad deveria ganhar ao menos dois prêmios nobel de Economia. “Eu falei que, se o Desenrola estiver certo, o pessoal que discute o prêmio vai ter que dar para sua equipe... A novidade é que foi criada uma coisa chamada hedge cambial, ou seja, vamos dar garantia para as pessoas que querem fazer investimento estrangeiro no Brasil que não vão perder com a oscilação do câmbio. Se tiver outro prêmio, e esse plano der certo, Haddad, você também vai ganhar junto com sua equipe. Então, quem discute o prêmio nobel de economia já está devendo dois prêmios para você. Você não foi indicado ainda, mas quem sabe um dia”.