Lula participa de aniversário de 51 anos da Embrapa; sete acordos são assinados

Alto contraste

A+

A-

Embrapa (Divulgação/Embrapa)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, nesta quinta-feira (25), da cerimônia de aniversário de 51 anos da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), em Brasília. Na ocasião, serão assinados sete acordos estratégicos na empresa.

Durante a cerimônia, dois acordos de abrangência internacional foram assinados: um com o Banco Mundial e outro com a Agência de Cooperação Internacional do Japão. Os outros cinco envolvem parcerias com os Ministérios da Fazenda, Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Ciência, além do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste.

O memorando de entendimento entre o Banco Mundial e o Ministério da Agricultura tem como objetivo o desenvolvimento de projetos para um setor agroalimentar mais verde, resiliente e inclusivo no Brasil e em outros países, especialmente os africanos, e prevê compartilhamento de experiências e de pesquisadores.

Já o acordo de cooperação com a Agência de Cooperação Internacional do Japão visa aumentar a transparência e a eficiência do processo produtivo brasileiro por meio do estímulo da gestão com base em dados, inovação e uso da agricultura de precisão e digital. Outro objetivo é a estruturação de ambiente de integração digital em uma plataforma tecnológica para viabilizar as ações colaborativas.

Publicidade

De acordo com o Palácio do Planalto, o acordo de cooperação com a Fazenda tem como foco o trabalho inédito no desenvolvimento da taxonomia sustentável brasileira para o agronegócio, que deve subsidiar o plano de transformação ecológica.

Na cerimônia, a Embrapa vai apresentar também novidades, como metodologias e softwares que usam imagens de drones e inteligência artificial e bioinsumo fixador de nitrogênio e promotor de crescimento de plantas. A empresa anunciou ainda um teste genômico para o peixe pirarucu e demonstrou o uso de sistema de produção intensiva de bovinos.