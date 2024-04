Lula presta solidariedade às vítimas das chuvas, que já deixaram ao menos 12 mortos no país 'O governo federal se solidariza com as famílias afetadas e as vidas perdidas', informou o presidente nas redes sociais neste sábado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou as redes sociais neste sábado (23) para prestar solidariedade às vítimas de chuvas que atingem diversas regiões do país. Até o momento, ao menos 12 pessoas morreram em decorrência das tempestades e ventos intensos que atingem, principalmente, o Sudeste.

"O sofrimento das famílias que perdem parentes, bens e suas casas em decorrência das chuvas fortes tocam o país. Tragédias que se intensificam com as mudanças climáticas. Estamos trabalhando desde o ano passado para fortalecer a Defesa Civil e assistência do governo federal em momentos de crise, e também para aumentar os recursos de obras de prevenção", disse Lula.

"Neste fim de semana o Rio de Janeiro e o Espírito Santo somam 12 mortes e milhares de desalojados até o momento. O governo federal se solidariza com as famílias afetadas e as vidas perdidas e está em contato constante com os governos estaduais e municipais para proteger, prevenir e reparar os danos das enchentes. As equipes do Ministério da Integração/Desenvolvimento Regional e da Defesa Civil estão de prontidão", completou.

Pelo menos 12 pessoas morreram devido às fortes chuvas que atingiram a região Sudeste do país neste sábado (23). Foram registradas quatro mortes em Mimoso do Sul, no Espírito Santo, quatro mortes em Petrópolis, duas em Teresópolis, uma em Duque de Caxias e uma em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro.

A previsão é de mais chuvas ao longo do dia na região Sudeste e também neste domingo (24). No Rio de Janeiro, Petrópolis é a região mais atingida pelas chuvas e está em emergência. O governador Cláudio Castro acompanhou os trabalhos de prevenção e resgate. Por segurança, há um bloqueio da estrada que leva a Petrópolis.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou alerta vermelho (de grande perigo) com chuvas entre 30 e 100 mm/dia e ventos intensos de 60 a 100 km/h durante o fim de semana no Sudeste. O alerta compreende todo o estado do Rio de Janeiro, além do noroeste de São Paulo, sudeste de Minas Gerais e sul do Espírito Santo.