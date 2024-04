Ministro do Turismo denuncia ataque a tiros contra sede do União Brasil no Pará No local, ao menos três marcas de tiros foram encontradas, sendo duas em uma parede e outra em uma das janelas

Conforme Sabino, o ataque ocorreu durante a madrugada (Pablo Valadares/Câmara dos Deputados - Arquivo)

O União Brasil do Pará acionou a Polícia Federal nesta segunda-feira (22) para relatar um ataque a tiros à sede estadual do partido em Belém, capital do estado. De acordo com o ministro do Turismo, Celso Sabino, que preside a sigla na região, foram identificadas pelo menos três marcas de tiros no local.

“O União Brasil permanece firme em suas convicções de defesa do Estado Democrático de Direito, do Desenvolvimento Econômico e Social do País e do Bem-Estar dos paraenses e de todos os brasileiros”, declarou Sabino.

Conforme Sabino, o ataque ocorreu durante a madrugada desta segunda-feira. Após a PF ser acionada para investigar o caso, a sede do partido foi fechada para ser submetida à perícia policial.

No fim de semana, Sabino esteve no Pará para participar de eventos políticos do União. O ministro visitou oito municípios do estado, anunciando as pré-candidaturas do partido às prefeituras locais.

Ao menos três marcas de tiros foram encontradas (Montagem/Reprodução/Redes Sociais - Arquivo)

Leia o comunicado na íntegra

O Diretório Estadual do União Brasil, em Belém do Pará, foi alvo de disparos de arma de fogo na madrugada desta segunda-feira (22). A sede do Partido, localizada à Rua Ferreira Cantão, no Bairro Campina, amanheceu com marcas de tiros nas janelas.

A Polícia Federal já foi acionada para dar inícios às investigações sobre a autoria e motivação deste ato que atenta não apenas contra a segurança dos cidadãos, mas contra a Democracia.

O União Brasil segue firme nas suas convicções de defesa do Estado Democrático de Direito, do Desenvolvimento Econômico e Social do País e do Bem-Estar dos paraenses e de todos os brasileiros.

Celso Sabino - Presidente Estadual do União Brasil no Pará