Moraes nega pedido para soltar Silvinei Vasques, ex-diretor da PRF

Silvinei Vasques continua preso Silvinei Vasques durante depoimento na CPMI (Pedro França/Agência Senado)

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), rejeitou pedido de soltura do ex-diretor-geral da PRF (Polícia Rodoviária Federal) Silvinei Vasques. Moraes deu 30 dias para que a PF (Polícia Federal) conclua o inquérito sobre Vasques. A informação foi confirmada pelo R7.

Em agosto de 2023, a Polícia Federal prendeu Vasques em Santa Catarina por suspeita de uso da máquina pública para interferir no processo eleitoral em 2022.

De acordo com as investigações, integrantes da PRF teriam usado recursos humanos e materiais para dificultar o trânsito de eleitores do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição de 2022, a mando do então diretor-geral da instituição.

Para a PF, os supostos crimes teriam sido planejados no início de outubro daquele ano e houve um patrulhamento ostensivo e direcionado à região Nordeste no dia do segundo turno da eleição.

No processo, a defesa alegou que os argumentos usados pela PF no pedido de prisão não cumprem os requisitos da decretação de prisão preventiva.

Segundo a PF, os fatos investigados configuram, em tese, os crimes de prevaricação e violência política, previstos no Código Penal, e os crimes de impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio e ocultar, sonegar, açambarcar ou recusar no dia da eleição o fornecimento, normalmente a todos, de utilidades, alimentação e meios de transporte, ou conceder exclusividade dos mesmos a determinado partido ou candidato, listados no Código Eleitoral.