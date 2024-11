Morre Francisco Pereira, pai do presidente do Republicanos, Marcos Pereira Partido confirmou notícia: ‘Família republicana está em oração pelo presidente Marcos Pereira e seus familiares neste momento de dor' Brasília|Do R7, em Brasília 19/11/2024 - 21h00 (Atualizado em 19/11/2024 - 21h04 ) twitter

Pai de Marcos Pereira morreu nesta terça-feira Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

Morreu nesta terça-feira (19) Francisco Pereira, pai do presidente do Republicanos, Marcos Pereira. A notícia foi divulgada pelo partido em uma publicação feita nas redes sociais. A causa da morte ainda não foi revelada.

“A Executiva Nacional do Republicanos comunica, com profundo pesar, o falecimento de Francisco Pereira, pai do presidente nacional do Republicanos e vice-presidente da Câmara, deputado Marcos Pereira, ocorrido nesta terça-feira (19)“, diz um texto assinado pelo deputado Hugo Motta (Republicanos-PB).

“A família republicana se solidariza com o nosso presidente e seus familiares neste momento de dor, rogando ao Espírito Santo que lhes traga conforto e paz aos corações", completa o comunicado.