Em comemoração dos 200 anos do Senado, Pacheco destaca relevância do parlamento para a democracia Presidente do Congresso e do Senado, Rodrigo Pacheco afirmou que estabilidade das instituições é fundamental

Pacheco em sessão pelos 200 anos do Senado (Roque de Sá/Agência Senado - 25.03.2024)

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), destacou nesta segunda-feira (25) a importância do parlamento para a democracia e para a estabilidade política no Brasil. A declaração ocorreu durante a sessão especial em comemoração dos 200 anos do Senado. "Vivemos a tragédia da pandemia, uma sucessão de crises econômicas e o surgimento de uma perigosa onda de extremismo e polarização. Nesse período, a estabilidade das instituições teve o Senado como baluarte num momento dramático da nossa história", afirmou.

"O Senado, em conjunto com as demais instituições, rechaçou as investidas recentes contra o processo eleitoral, contra a normalidade democrática e contra a transição pacífica de poder. Ao fazê-lo, o Senado Federal e as demais instituições mostraram o vigor do sistema e a força do compromisso democrático brasileiro", completou Pacheco.

O presidente do Senado enfatizou a importância da busca pelo diálogo e consenso mesmo diante de divergências. "Nós sabemos: a Constituição de 1988 é um texto ambicioso, e ainda há muito a se fazer. Nós queremos um país moderno. Nós queremos um país inclusivo. Nós queremos um país socialmente justo", afirmou.

O ministro Gilmar Mendes, do (STF) Supremo Tribunal Federal, discursou durante a celebração. Ele afirmou que o Senado contribui para o aprimoramento institucional do país. "Ontem e hoje esta Casa não tem se omitido em sua tarefa de colaborar para o aprimoramento institucional da nação, sem jamais descurar das balizas democráticas que fundam e direcionam toda a atuação dos Poderes públicos."

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, reconheceu a atuação dos senadores no enfrentamento da pandemia de Covid-19 e ressaltou conquistas como a proposta do "Orçamento de Guerra" e o trabalho da CPI da Pandemia.

Padilha destacou o papel do Senado na preservação da democracia, na investigação dos atos de 8 de Janeiro e mencionou as votações importantes relacionadas a medidas econômicas, recriação de políticas sociais e o reposicionamento do país no cenário internacional.

"Quero agradecer a este Senado, na figura de cidadão brasileiro, pelo alto debate político que se constitui aqui, seja pelos senadores esSenadoras, na sua elaboração dos projetos de lei, nos estudos das matérias, mas também pelo corpo técnico do Senado Federal brasileiro, pelos trabalhadores, que são exemplo de instituição no nosso país, de elaboração das políticas públicas, de avaliação das políticas públicas, e de aprimoramento no Estado brasileiro", disse.