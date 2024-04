Para evitar derrota, governo pede e sessão do Congresso é adiada para a próxima semana A estratégia é esperar pela aprovação do DPVAT, que abre espaço suficiente para a derrubada do veto a emendas de R$ 5,6 bi

Sessão do Congresso fica para a próxima semana (Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados)

A sessão do Congresso marcada para esta quinta-feira (18) foi adiada após pedido da liderança do governo a fim de evitar uma derrota orçamentária. A intenção é aguardar a aprovação da retomada do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais por Veículos Automotores Terrestres (o antigo DPVAT) no Congresso. A proposta abre espaço no orçamento para possibilitar a derrubada do veto de R$ 5,6 bilhões a emendas parlamentares.

Sem conseguir costurar um acordo, o governo já conta que o veto às emendas será revertido pelos parlamentares. No entanto, sustentou junto aos líderes partidários a necessidade de esperar a aprovação de nova abertura de créditos para não haver um rombo nas finanças dos ministérios.

A base espera uma liberação de R$ 15 bilhões de crédito, o que deve ser garantido com a aprovação da proposta do DPVAT. O projeto já foi aprovado na Câmara e tramita em regime de urgência no Senado. Por isso, a expectativa é de votação relâmpago pelos senadores sem alterações ao que passou pelo crivo dos deputados, evitando reavaliação.

Em meio à necessidade de deliberação, a sessão do Congresso ficou para 25 de abril. Em rigor, não houve um adiamento, já que sequer a sessão chegou a ser convocada. No entanto, a data anterior foi anunciada pelos líderes.

Há 30 vetos presidenciais pendentes de análise, com 28 trancando a pauta, ou seja, precisam ser despachados com prioridade em relação a outros assuntos. O foco deve ficar em torno dos vetos à LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e a LOA (Lei Orçamentária Anual).