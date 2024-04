PF investiga contratos de R$ 190 milhões fechados pelo Ministério da Saúde durante a pandemia

Alto contraste

PF fez buscas em três estados e no DF (Divulgação/Polícia Federal)

A PF (Polícia Federal) cumpriu nesta quinta-feira (18) oito mandados de busca e apreensão em três estados e no Distrito Federal no âmbito da investigação que apura supostas irregularidades na contratação de empresas para atendimento telefônico automatizado pré-clínico, durante a pandemia de Covid-19. Somados, os valores dos contratos investigados chegam a aproximadamente R$ 190 milhões.

Segundo a PF, as investigações apontam para indicativos de superfaturamento e sobreposição de objeto nas contratações. “O superfaturamento pode chegar a R$ 80 milhões, além de cerca de R$ 46 milhões de sobreposição de objeto”, afirmou a corporação em nota.

Além do DF, os agentes realizam buscas em São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os investigados responderão por fraude à licitação, além de outros crimes eventualmente constatados no curso da investigação. A reportagem entrou em contato com a pasta e aguarda resposta. O espaço permanece aberto.