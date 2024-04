PF prende três pessoas por fraudes em procedimentos licitatórios em Roraima

Alto contraste

PF prende três pessoas por fraudes em licitação (Polícia Federal/Divulgação — Arquivo)

A Polícia Federal prendeu três pessoas em flagrante nesta sexta-feira (26), em Boa Vista, em Roraima, por suposto envolvimento em fraudes em procedimentos licitatórios. Durante as investigações, a PF flagrou o momento em que um empresário de empresa vencedora do certame entregou uma mochila com R$ 415 mil a um presidente da comissão de licitação da prefeitura de Bonfim, também no estado.

Além disso, de acordo com a corporação, foram apreendidos mais valores e elementos de prova durante a apuração do crime. No total foram confiscados R$ 462,4 mil em espécie, três veículos e uma série de documentos de empresas relacionadas ao suposto esquema.

O empresário foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de corrupção ativa e os servidores públicos envolvidos no crime por corrupção passiva. Além disso, todos eles foram autuados por associação criminosa e lavagem de capitais. Os indivíduos seguem à disposição da Justiça.