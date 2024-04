Brasília |Carlos Eduardo Bafutto, do R7, em Brasília

Polícia Civil de Goiás nega ter invadido casa errada e diz que há ligação entre imóvel e investigado Corporação alega ainda que policiais bateram no portão e moradores se recusaram a abrir, pois sabiam que se tratava de ordem judicial

Polícia alega que há ligação entre imóvel e investigação Reprodução / RECORD

A Polícia Civil de Goiás se manifestou neste sábado (13) sobre a denúncia à corregedoria da corporação feita por um casal de Aparecida de Goiânia após o cumprimento de um mandado na casa deles. Segundo o casal, os agentes tinham um mandado de prisão em nome da vizinha, mas invadiram o imóvel errado. Na residência, além do casal, havia duas crianças, uma de 3 meses e outra de 9 anos.

No vídeo divulgado na internet, os policiais tocam o interfone, quebram o portão e entram. Uma policial chegou a pegar a moradora pelo pescoço e empurrá-la. O alvo da ação policial era na verdade uma advogada criminal que morava em frente à residência.

De acordo com a nota divulgada pela PCGO, o mandado foi cumprido no endereço correto, obtido após investigação policial de tráfico de drogas. A corporação alega que, ao chegarem ao local, os policiais bateram no portão e os moradores se recusaram a abrir por saberem que se tratava de mandado judicial.

“Após a desobediência reiterada dos moradores, houve necessidade de entrada forçada na residência, sendo exigida, em seguida, a contenção dos ânimos”, diz a PCGO. “Inegavelmente, havia ligação entre a casa objeto de busca e a pessoa que se buscava prender, tanto o é, que esta foi presa em frente à residência citada no mandado judicial”, acrescenta.

