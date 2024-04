Polícia do DF prende suspeitos de tráfico que encomendaram drogas pelos Correios Dois homens foram presos com encomenda de 139 frascos de anabolizantes e 200g de ecstasy

Drogas eram enviadas via sedex (PCDF/Di)

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu dois homens por encomendarem 139 ampolas de anabolizantes e 200g de ecstasy pelos Correios. A operação foi realizada após a Receita Federal ter identificado, com uso de cães farejadores, as duas encomendas que eram enviadas via Sedex. Após serem notificados, os funcionários dos correios passaram as encomendas na esteira do raio-x e identificaram as drogas.

Os fatos foram notificados aos policiais da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro), que acompanhou a entrega das drogas aos destinatários, ambos moradores de Samambaia. Segundo a polícia, na primeira encomenda era 139 frascos de anabolizantes para um homem de 51 anos. O suspeito estava em casa para receber a compra e foi preso em flagrante.

Na segunda entrega, em Samambaia Norte, o jovem de 24 anos não estava em casa. No entanto, a mãe do rapaz confirmou que ele esperava uma encomenda e que ela receberia o produto no lugar dele. O jovem esperava 200g de ecstasy. Em investigação, os agentes descobriram que ele trabalhava em uma loja em Vicente Pires, e o prenderam no local.

Caso condenados, a dupla pode pegar 15 anos de prisão.