Presidente TJPE diz que vai criar calçada da fama para personalidades do Judiciário

Paes Barreto já foi alvo do MPF (TJPE/Divulgação)

O presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), Ricardo Paes Barreto, afirmou em uma entrevista que vai fazer uma “calçada da fama do Poder Judiciário”, com os moldes das mãos de desembargadores que comandarem a instituição. De acordo com ele, o projeto faz parte de uma iniciativa para tornar o Judiciário “mais bonito” e atraente para turistas.

“Já está em implantação a calçada da fama do Poder Judiciário, que a gente só via em Hollywood, no Maracanã. Nós vamos fazer ao invés de fazer os pés, vamos fazer as mãos – que é o nosso instrumento de trabalho – de todos os presidentes que ainda estão vivos, hoje são 17. E, na medida que os presidentes forem saindo, eles vão fazer o molde da mão, com a assinatura moldada, o nome e o ano. Será na frente no tribunal, vai ficar uma coisa bonita, uma atração para os turistas, juristas, para todos que visitam nossa cidade”, disse.

O desembargador disse ainda que o fórum tem passado por uma reforma. “Muitos vazamentos”. O R7 entrou em contato com o tribunal e aguarda manifestação. Ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, Paes Barreto é acusado pelo MPF (Ministério Público Federal) de improbidade administrativa por suposta aquisição de imóvel superfaturado para armazenar urnas eletrônicas.