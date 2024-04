Pretendo cumprir integralmente a missão, diz Nísia sobre cobiça do centrão pelo ministério

Alto contraste

Nísia Trindade falou ao JR Entrevista

Em entrevista exclusiva à RECORD, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, disse que pretende cumprir integralmente sua missão durante o mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Perguntada sobre como lida com a cobiça do centrão e de alas do PT em torno do Ministério da Saúde, a chefe da pasta afirmou: “Claro que essa decisão, naturalmente, é do presidente da República, mas, da minha parte, a minha disposição, o meu trabalho diário, tudo que tenho feito, tem a ver com a convicção de que estou contribuindo para um projeto de Brasil mais igual, mais democrático. É isso que me move”, afirmou.

“Em relação ao ‘apetite’ que possam ter centrão, alas do PT, quero dizer a todos que tenho muita convicção na democracia. Tenho muita convicção no trabalho que faço e tenho muita convicção que esse trabalho expressa um programa de governo eleito pela sociedade – quem foi eleito foi o presidente Lula – mas, na minha trajetória é uma construção de 37 anos de trabalho na área da Saúde”, acrescentou.

Com relação a alas do PT, a ministra diz que “ninguém agrada a todos, mas não quero falar de alas do PT. Vejo que as lideranças do partido, a presidente do partido, vários deputados, têm expressado apoio publicamente, inclusive na última audiência da Câmara. Não só do PT, mas de todos os partidos da base que apoia o presidente Lula, e mesmo partidos que não apoiam. Eu tive manifestação pública de secretários de Saúde de governos que não apoiam o presidente Lula, porque, eu acho, que a saúde é uma pauta para unir, para levar acesso a um bem tão importante que é a qualidade de vida, a preservação da vida.”