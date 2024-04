RECORD nas Cidades realiza edição em Planaltina neste sábado São esperadas cinco mil pessoas no evento, que ocorre a partir das 8h no espaço Múltiplas Funções, ao lado da administração regional

RECORD nas Cidades já teve mais de 70 edições (RECORD Brasília — Arquivo)

O Distrito Federal recebe neste sábado (27) mais uma festa do RECORD nas Cidades, que será realizada em Planaltina. O evento, que já teve mais de 70 edições na capital federal, ocorre a partir das 8h no espaço Múltiplas Funções, que fica ao lado da administração regional. O encontro terá a participação dos apresentadores da RECORD Brasília e atrações musicais como o grupo Mesô, Caio & Henrique e MC Carioca.

O público contará com prestação de serviços, shows musicais, dinâmicas no palco e sorteio de prêmios. O evento será transmitido no programa Balanço Geral DF no próprio sábado.

A entrada é gratuita. Podem participar pessoas de todas as idades, sem necessidade de retirar ingresso. A expectativa é receber cinco mil pessoas.