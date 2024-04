Servidores do Banco Central aprovam proposta salarial oferecida pelo governo

Brasília |Do R7, em Brasília, com informações da Agência Estado

Os servidores do Banco Central aprovaram, em assembleia virtual realizada na quarta-feira (24), a última proposta salarial oferecida pelo governo federal. De acordo com o Sindicato Nacional dos Funcionários do BC, os servidores terão reajuste de até 10,9% em janeiro de 2025 e de até 10,9% em maio de 2026.

O cargo de analista passa a ser denominado “auditor” e a contar com mais prerrogativas funcionais, o que era uma reivindicação antiga da categoria. Segundo o sindicato, participaram da assembleia 1.500 trabalhadores, A aprovação da proposta do governo foi por 80% dos votos.

O próximo passo agora é a assinatura do termo de acordo com o governo federal, o que deve ocorrer em breve.